Movimento com mais de 15 sindicatos protesta pelo impeachment de Bolsonaro no Acre

Trabalhadores de mais de 15 sindicatos e estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac) realizam às 15 horas deste sábado, 29, uma carreata junto a um ato político na capital acreana. A carreata terá concentração na Arena Acreana, região da Amadeo Barbosa, e seguirá para o Colégio de Aplicação (CAP), no centro da cidade. Ela será encerrada nos arredores do Palácio Rio Branco, onde haverá manifestação.

De acordo com os organizadores, serão dois movimentos em um só. “Todos na defesa dos direito dos trabalhadores, pela vacinação para todos, pelo auxílio emergencial até o fim da pandemia”, diz Eudo Rafael, do sindicato dos bancários no Acre.

O movimento unificado contará com todas as grandes categorias. Os representantes assinaram a carta do manifesto, que foi apresentada à imprensa na última quarta-feira.

“O ato político no Palácio vai levantar a bandeira da luta dos trabalhadores, dos ataques que estamos sofendo, do desemprego em massa, da falta de vacinação, além de exigir um auxílio melhor, que não paga nem o gás de cozinha”, conta o sindicalista.

O protesto também irá se posicionar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. “Uma política genocida, que já matou 450 mil trabalhadores, a maioria pobres, contra a política econômica do governo Bolsonaro e pelo impeachment do presidente”, afirmam.

A manifestação pelo impeachment veio, segundo o movimento, após a CPI da Covid-19. “Pois escancarou o método utilizado na tentativa de imunização de rebanho, é uma soma de indignações. Essas manifestações estão sendo puxadas pelo Brasil inteiro”, garante.

Noo Acre, os atos serão puxados pelo fórum dos sindicatos em defesa dos servidores públicos e por estudantes.