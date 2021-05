Marfisa aparece dançando nas redes sociais e viraliza

Após viralizar com a dança do “Carpinteiro”, a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, arrancou risadas dos seus seguidores ao aparecer na manhã deste sábado, 29, dançando ao som da música “Na Ponta Do Pé” em um vídeo no Instagram, em sua residência. A música é de Nadson, “O Ferinha” e a Ruivinha De Marte.

Segurando uma placa da campanha do marido Sérgio Petecão ao Senado Federal, Marfisa dança feliz da vida. Ao compartilhar o vídeo, Marfisa escreveu: “Vamos ser Feliz”.