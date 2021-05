Em Rio Branco, vacinação segue para pessoas com comorbidades neste sábado

A capital acreana continha oferecendo vacina contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades neste sábado (29). Segundo a secretaria municipal de Saúde, Rio Branco deve avançar de fase na próxima segunda-feira, 31, alcançando os trabalhadores da educação.

O público pode se vacinar neste sábado das 8h às 16h, em cinco Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) para quem ainda não tomou a vacina. A aplicação da 2ª dose da vacina também está sendo oferecida.

Quem tem de concluir a imunização, deve procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC, das 8h às 16h.

Na próxima segunda, a campanha estará aberta aos servidores das forças armadas; trabalhadores do transporte aéreo; pessoas em situação de rua; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e trabalhadores da educação do ensino básico.

As cinco Uraps abertas neste sábado são: Eduardo Assmar, Urap Vila Ivonete, Urap Roney Meirelles, Urap Hidalgo de Lima e Urap Claudia Vitorino.