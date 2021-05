Sinhasique oficializa filiação ao Podemos de Ney e Chico Viga

A jornalista, ex-deputada e atual secretária de Empreendedorismo e Turismo do Estado, Eliane Sinhasique, assinou na tarde desta sexta-feira, 28, a ficha de filiação ao Podemos, chancelada pelo presidente estadual, Ney Amorim.

O ato foi realizado em sua residência no Jardim Europa e contou com a presença da presidente do Podemos Mulher, Leila Holanda, a presidente municipal do partido, Elizabeth e o deputado estadual do Podemos na Aleac, Chico Viga. Cerca de 50 pessoas foram filiadas ao Podemos no mesmo dia.

O presidente do partido e ex-deputado Ney Amorim lembrou que Eliane Sinhasique foi uma das deputadas mais atuantes quando dividiram o plenário da Aleac, entre 2015 e 2018. Na época, Eliane era filiada ao MDB, onde também presidiu o MDB Mulher por uma década.

“Eu sou movida a desafios e o Podemos é um partido que nos provoca, pois pratica a democracia direta. Não podemos pensar em uma cidade próspera e evoluída sem contar com um bom quadro de pessoas pensando a política como a arte da organização e do diálogo. Agradeço a todos os que reconheceram minha disposição e capacidade para contribuir nas transformações que buscamos para o nosso estado a curto, médio e longo prazo”, disse Eliane Sinhasique em seu discurso.