Saúde itinerante da prefeitura de Rodrigues Alves atende comunidades ribeirinhas e rurais

Depois do São Jerônimo, o programa de saúde itinerante da prefeitura de Rodrigues Alves atende agora a comunidade Nova Cintra com médicos, dentistas e enfermeiros.

Além das consultas, há exames de Covid-19, HIV, sífilis, hepatites B e C e diagnóstico e tratamento de malária. Também são distribuídos kits de higiene bucal.

O prefeito Jailson Amorim, que acompanhou o atendimento na Nova Cintra, garantiu que levará as ações da Saúde Itinerante para os ramais e projetos de assentamento.

“Queremos garantir que 100% da nossa zona rural tenha acesso às nossas ações em saúde durante este verão. Com o apoio da Marinha, já havíamos atendido a comunidade Foz do Paraná. Nas próximas semanas, chegaremos às comunidades do Luzeiro, Pucallpa e da Agrovila do Mujú, quando encerraremos a fase ribeirinha”, relatou.

Este slideshow necessita de JavaScript.