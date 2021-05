Queda de energia marca solenidade de reversão do sistema de saneamento para Rio Branco

Durante a solenidade de reversão do sistema de saneamento básico para a Prefeitura da capital, nesta sexta-feira, 28, no Palácio Rio Branco, uma queda de energia foi registrada e atrapalhou a solenidade.

A queda apagou todas as luzes do Palácio do Poder Executivo. Na ocasião, Bocalom abriu mão do microfone e passou a usar a voz.

Contudo, o apagão durou pouco e a solenidade retornou e ocorreu sem maiores transtornos.