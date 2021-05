Polícia Civil de Sena Madureira cumpre mandado na casa de irmão de Gerlen Diniz

Na manhã desta sexta-feira, 28, agentes da Polícia Civil de Sena Madureira cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do irmão do deputado estadual Gerlen Diniz, Geandro Diniz, em Sena Madureira, interior do Acre.

O mandado de buscas foi pelo celular de Geandro Diniz, irmão de Gerlen Diniz. A denúncia seria estupro de vulnerável.

Ao ac24horas, o deputado estadual, Gerlen Diniz, afirmou que os pais de uma moça teria acusado o seu irmão, Geandro Diniz, de estupro, o que teria sido negado pela própria filha deles em depoimento à Policia Civil de Sena Madureira.

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 28, cogitava que a presença da polícia se tratava de uma operação da Polícia Federal na casa da família Diniz, mas o próprio parlamentar desmentiu essa versão.

Segundo Gerlen, o irmão prestaria depoimento na manhã desta sexta-feira, 28, para comprovar que não houve estupro e sim sexo consensual. Ele destacou que mensagens trocadas entre o seu irmão e a respectiva moça, comprovam que houve sexo consensual, afastando a denúncia de estupro.

“A Polícia Civil já tem o depoimento da menina onde ela diz que foi consensual e tem as mensagens todas do celular do meu irmão. Tem mensagens da menina dizendo que o pai dela queria ver o meu irmão preso, mas ela afirmou que ficou com o meu irmão porque quis, ou seja, sexo consensual. A menina tem menos de 18 anos, porém mais de 14 anos. Ele estava intimado para ir na delegacia hoje às 8h30 e já iria entregar o aparelho para ser periciado pela Polícia para comprovar a veracidade das mensagens, que não houve estupro e sim sexo consensual. Ele vai provar que é inocente”, afirmou.