PM do Acre inova e população pode registrar ocorrência usando aplicativo Telegram

Como parte das comemorações pelos 105 anos da Polícia Militar do Acre, a população conta a partir de agora com uma novidade para registro de ocorrência. A corporação anunciou que é possível, além do tradicional 190, usar um novo canal para solicitações de atendimento, pedidos de ajuda e denúncias de forma rápida e fácil pelo aplicativo Telegram.

De acordo com a Polícia Militar, a nova ferramenta vai melhorar a experiência do público com os seus serviços, aumentando as possibilidades de contato entre o solicitante e as equipes de rua, diminuindo o tempo de espera em chamadas, e facilitando para aqueles que se encontram impossibilitados de realizar chamada de voz.

Para acessar o serviço é muito simples. Basta baixar o aplicativo, digitar no buscador PM_190_AC e fazer a denúncia por meio de texto, vídeo, fotos ou áudio. Um vídeo, mostrando o passo a passo para usar o aplicativo foi lançado pela PM no Youtube.

Assista abaixo: