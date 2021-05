Ocupação dos leitos de UTI em Cruzeiro do Sul é 50%

Dos 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, 10 estão com pacientes com Covid-19 e 10 estão desocupados. É a primeira vez este ano que a taxa de ocupação é de 50%. E dos 100 leitos clínicos, 20 estão ocupados.

Dos 20 doentes na clínica, 8 são de Cruzeiro do Sul. Dos 10 da UTI, 4 são do próprio município, 2 de Tarauacá, 3 de Mâncio Lima e 1 de Rodrigues Alves. Pela primeira vez, em meses, não há pacientes de municípios amazonenses na unidade hospitalar.

Nas últimas 24 horas não houve óbitos e foram registradas 5 altas médicas.