Número de desempregados no Acre é de 61 mil pessoas, diz pesquisa do IBGE

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) do IBGE continua demonstrando os impactos da pandemia feitos pela Covid-19 na economia.

No Acre, o nível de pessoas desempregadas nos três primeiros meses deste ano alcançou a taxa de 16,8%, o que significa mais de 60 mil pessoas desempregadas.

Além do número de desempregados, o IBGE usa outra estatística para comparar os níveis de emprego que são as pessoas subutilizadas. É como são chamadas as pessoas desalentadas, que pararam de procurar emprego, subocupadas, que são as que trabalham menos de 40 horas semanais ou as que poderiam estar ocupadas, mas não trabalham por outros motivos. Este número chegou a 171 mil pessoas no estado.

O contingente de pessoas subutilizadas no Acre chegou a 171 mil, com aumento de 12,7% (mais 19 mil de pessoas) frente ao trimestre móvel anterior e de 20,2% (mais 5,6 milhões) na comparação anual. Já em relação ao mesmo trimestre de 2020, o número ampliou de 30% (mais 40 mil pessoas subutilizadas).

A taxa composta de subutilização (38,2%) subiu 3,0 pontos percentuais em relação ao trimestre móvel anterior (35,2%) e aumentou 6,1% frente ao mesmo trimestre de 2010 (32,1%).