Na Bahia, polícia encontra corpo médico acreano desaparecido boiando no Rio Jacuípe

O corpo do médico psiquiatra Andrade Santana, 32 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 28, em São Gonçalo dos Campos, município localizado a cerca de 100 km de Salvador (BA).

Segundo fontes do site BNews, o corpo foi encontrado boiando no Rio Jacuípe. O médico saiu de Araci, onde reside e trabalha, em direção a Feira de Santana. A família de Andrade Santana é do Acre.

O carro do médico acreano foi encontrado no início da noite de segunda (24), em Conceição do Jacuípe, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nesta terça, 25, um colega de Andrade, também médico, prestou queixa na 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, comunicando o desaparecimento do amigo.⠀

O médico mora no município de Araci, cidade a cerca de 220 km de Salvador, mas trabalha em localidades da região nordeste da Bahia (Tucano, Caldas do Jorro e São Domingos, além de Araci).

Andrade Santana saiu de casa sozinho, pouco depois de meio-dia de segunda, para comprar um jet-ski e encontrar com um amigo, no Rio Jacuípe. O amigo disse que ele chegou a enviar uma mensagem que dizia que tinha entrado em Feira de Santana. Desde então, não foi mais visto e nem deu notícias.

A mãe dele e mais seis pessoas da família chegaram em Feira de Santana na madrugada desta quinta-feira (27), para acompanhar as buscas.