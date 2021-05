Gladson ironiza críticas sobre pintura da caixa d’água: “Queriam que pintasse de vermelho”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) aproveitou a solenidade da reversão do sistema de água e esgoto, no Palácio Rio Branco, na capital, nesta sexta-feira (28), para comentar a pintura da caixa d’água da Seis de Agosto, localizada no Segundo Distrito da capital.

Segundo o chefe do executivo, a pintura da caixa ocorreu para dar mais vida a um dos bairros mais antigos da cidade. “A minha caixa d’água alguns queriam que pintasse de vermelho, até nisso reclamam, mas tenham calma, a água estava podada”, declarou.

Cameli disse, ainda, que a cor escolhida representa vida e não o partido Progressistas. “A cor azul representa a água”, comentou o governador ao se aproximar da janela da sacada do Palácio para tentar avistar a caixa d’água.

Por fim, em tom harmônico, Gladson sugeriu que Bocalom pegasse o comando das Unidades de Pronto Atendimento (Upa’s) do Estado para o município. “Bocalom, se quiser as Upas”, brincou.