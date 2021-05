Gladson garante que fará ponte e asfaltará Variante em Xapuri

Governador assina ordem de serviço para a obra de reforma do prédio histórico em que a organização funciona no município

Acompanhado dos deputados estaduais Antônio Pedro (DEM) e Manoel Moraes (PSB), o governador Gladson Cameli (Progressistas) desembarcou no aeródromo de Xapuri, na tarde desta quinta-feira, 27, para participar de um ato comemorativo dos 11 anos da Organização dos Centros de Atendimento (OCA), criada em 2010 pelo ex-governador Binho Marques.

Durante o evento, ao lado do prefeito Ubiracy Vasconcelos (PT), Gladson ressaltou a importância da organização no atendimento aos cidadãos acreanos e disse que vai construir outras unidades do serviço nos municípios de Sena Madureira, Feijó, Brasiléia e Tarauacá. Ele também lembrou da importância da iniciativa do ex-governador Binho Marques, há 11 anos.

“Quero ressaltar o valor da iniciativa da gestão de Binho Marques e tenho orgulho de neste dia estar garantindo a continuidade da prestação desses serviços de qualidade, melhorando as instalações desse prédio histórico de Xapuri que atende a milhares de pessoas”, disse Cameli ao mesmo tempo em que pediu que o nome de Marques conste na nova placa inaugural.

Além do ato em celebração do aniversário do empreendimento público, Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a obra de reforma do prédio histórico em que a OCA funciona no município, que custará ao governo estadual cerca de R$ 435 mil. No espaço funcionou por décadas a casa aviadora A Limitada, uma das maiores do estado na primeira metade do século 20.

Ainda durante o seu discurso, o governador garantiu que construirá a ponte da Sibéria, sobre o rio Acre, e fez previsão de dar a ordem de serviço ainda este ano para uma das mais antigas reivindicações do município. Ele ainda disse que a obra do asfaltamento da Estrada da Variante, ligação alternativa entre Xapuri e a BR-317, também está em vias de ser licitada.

“Eu quero dizer para vocês que se acontecer um dilúvio e acabar todo o dinheiro e sobrasse uma ‘suvelazinha’ lá, eu acabava com todas as outras obras, mas a ponte da Sibéria vai sair. Isso é um compromisso nosso”, disse o mandatário acreano um pouco antes de ser cobrado por um morador, Edimar da Silva, que afirmou atravessar o rio todos os dias.

Em fevereiro passado, o governador Gladson Cameli anunciou investimentos para Xapuri como a reforma da OCA, cuja ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira, além da reestruturação do aeródromo, recuperação de ramais, adequação de rua, o asfaltamento da Estrada da Variante (AC-308) e a construção da ponte sobre o Rio Acre.

De acordo com a direção do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Aeroviária e Hidroviária do Acre (Deracre), a Estrada da Variante terá um montante de R$ 25 milhões para pavimentação asfáltica enquanto que a ponte da Sibéria terá R$ 35 milhões para a sua construção, com um cronograma de três para a conclusão.