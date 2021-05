Federação das Industrias do Estado do Acre homenageia autoridades parceiras do setor

Gladson Cameli, prefeito Tião Bocalom e o vereador Samir Bestene receberam reconhecimento pelo apoio às pautas da indústria

Em celebração à Semana da Indústria, a FIEAC homenageou na manhã desta sexta-feira, 28 de maio, autoridades políticas que contribuem com o desenvolvimento do setor industrial. Foram agraciados o governador do Estado, Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o vereador da capital, Samir Bestene.

Antes de iniciar a solenidade, o presidente da FIEAC, José Adriano, e o diretor regional do SENAI, João César Dotto, conduziram as autoridades em uma visita às instalações do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai. Ao conhecerem os laboratórios e parte do trabalho inovador desenvolvido no local, se mostraram impressionados.

Em seguida, foram realizadas as homenagens. O primeiro a receber uma placa de reconhecimento foi o vereador Samir Bestene. “Agradeço ao presidente Adriano e à FIEAC por acreditarem em nossas propostas. Fico muito honrado por essa homenagem. O setor industrial gera empregos, renda e sonhos para as pessoas e estamos na Câmara Municipal para contribuir com esse segmento tão essencial para a nossa cidade”, destacou o parlamentar.

Já o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, contou que já trabalhou como industrial e acredita muito em uma economia baseada no setor privado. “Não tenho dúvida de que a FIEAC e o Sistema S têm feito sua parte de contribuir com o desenvolvimento. E essa parceria do poder público com a indústria é muito benéfica à população. Não sei se já sou merecedor deste reconhecimento, mas temos trabalhado, conseguimos um Refis que deu resultado e espero continuar avançando nessas propostas, pois a saída para o Acre é a iniciativa privada”, frisou Bocalom.

O governador Gladson Cameli destacou sua gratidão ao ser homenageado. “Isso aumenta nossa responsabilidade perante o setor industrial e demais segmentos produtivos. Nosso papel é criar novas oportunidades, trabalhar em parceria com o Sistema S e nos esforçar para melhorar a vida das pessoas”, assinalou Cameli.

Segundo o presidente da FIEAC, José Adriano apesar de todas as dificuldades, o setor industrial teve avanços que merecem ser comemorados. “Necessitamos de otimismo, os empreendedores precisam acreditar que o futuro nos reserva dias melhores. E temos demandas que precisamos agradecer ao poder público, como é o caso da revitalização do Parque Industrial, o movimento do governo de apoiar o setor moveleiro buscando a regularização desses empresários, o Refis que a prefeitura de Rio Branco realizou e assegurou saúde financeira para muitos CNPJs prejudicados pela pandemia, bem como a isenção do IPTU de empresas localizadas nos parques industriais. São ações do movimento ‘Reage, Indústria” que têm tido uma resposta satisfatória de nossas autoridades e ficamos extremamente gratos”, ressaltou José Adriano.

Assessoria FIEAC