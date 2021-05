Colega de profissão é o principal suspeito de assassinar médico acreano na Bahia, diz delegado

O médico Geraldo Freitas de Carvalho Júnior foi preso nesta sexta-feira (28), por ter assassinado o próprio amigo, o acreano Andrade Santana, de 32 anos, que foi encontrado morto em um rio na Bahia. A prisão de Júnior foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Roberto Leal, da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira), responsável pela investigação, as suspeitas contra o amigo da vítima surgiram após ele apresentar contradições no seu depoimento à polícia.

“A partir disso, fizemos diligências em diversos locais, principalmente no entorno do local destinado à prática de jet-ski, no Rio Jacuípe, no município baiano de São Gonçalo dos Campos”, explicou o delegado.

Imagens de câmeras de segurança do local, segundo Roberto Leal, expuseram mais contradições em relação às informações prestadas pelo amigo.

O corpo do médico foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 28, no rio, amarrado a uma âncora e com marcas de um tiro na nuca. De acordo com o delegado, a Polícia Civil coletou informações, com imagens de câmeras, que comprovam que o suspeito fez uma compra do objeto usado para afundamento do corpo recentemente.

Ele foi preso em Feira de Santana. Segundo Leal, ainda não há indicativo de motivação para o crime. “Nos autos, não há prova de qualquer tipo de animosidade entre autor e vítima”, afirma.

A polícia, agora, vai “aprofundar” as investigações, em busca de explicar os motivos, confirmar a real participação do amigo e esclarecer se houve participação de terceiros.

O delegado acrescentou ainda que, assim como outros colegas médicos, o suposto autor do crime esteve entre os familiares da vítima na delegacia.

Fonte: Bnews

VEJA O VÍDEO: