Vale do Juruá registra redução de índices de violência e aumento na apreensão de drogas

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 27, o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, Tenente Evandro Bezerra, destacou a redução dos índices de homicídios, roubos e furtos e aumento da apreensão de drogas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, que compõem o Vale do Juruá.

Os dados mostram que entre 2018 e 2020 houve uma queda de cerca de 90% dos homicídios, 75% em relação aos roubos e de 55% dos furtos. Os homicídios caíram de 50 em 2018, para 15 em 2020. Já em 2021, foram registrados somente dois homicídios em toda região.

Entre 2019 e 2020, cerca de duas toneladas de entorpecentes foram apreendidas. Nesses primeiros cinco meses, a Polícia Militar em parceria com as Polícias Federal, Civil e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) já tiraram de circulação mais de 600 kg de entorpecentes.

“Esse resultado é fruto de parcerias com outros órgãos de segurança no combate direto ao narcotráfico e outros crimes na região. Reestruturamos o COE, o nosso serviço de inteligência e os resultados estão vindo. Apesar de ser uma região muito complexa, gigante e ter a densidade demográfica muito espalhada, o que dificulta demais o policiamento, mas estamos aqui, de forma ostensiva e preventiva, realizando o nosso trabalho, como pede a constituição”, declarou Bezerra.

Investimentos na área da Segurança Pública

Mais de R$ 5 milhões vem sendo investidos pelo governo do Estado nas reformas dos prédios da Delegacia da Mulher, Centro Integrado de Comando e Controle, Centro Socioeducativo Juruá e na Companhia de Operações Especiais e na construção de quadra poliesportiva e academia no Quartel da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul e na construção do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Mâncio Lima.

“É um trabalho constante, que vem sendo realizado com base na prevenção e orientação, com a colaboração da comunidade, fornecendo informações. Também montamos um núcleo de inteligência, através de parceria com o Ministério Público, que vem dando excelentes resultados. A partir disso, conseguimos identificar e prender inúmeros criminosos ligados a facções, que foram condenados pelo judiciário e saíram de circulação. É uma soma de ações que, em conjunto com os investimentos realizados pelo governador Gladson Cameli, garantem à sociedade a efetiva segurança pública”, encerrou.