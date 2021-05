UTI do hospital de Cruzeiro do Sul tem o menor número de internados por Covid-19

Com 11 pacientes nesta quinta-feira, 27, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul tem o menor número de doentes deste ano. A unidade hospitalar conta com 20 leitos.

Após alcançar 90% de ocupação, a quantidade de internados na clínica do Hospital de Campanha de Cruzeiro também está em declínio. O total é de 100 vagas. Atualmente existem 31 pacientes no Hospital de Campanha, sendo 20 na clínica e 11 na UTI. Nas últimas 24 horas não foram registradas mortes por Covid-19 e foram dadas 2 altas médicas.