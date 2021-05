Roberto Duarte cumpre agenda em Senador Guiomard e visita produtores rurais

O deputado estadual Roberto Duarte cumpriu nesta quinta-feira, 27, uma intensa agenda no município de Senador Guiomard. Um dos primeiros compromissos na cidade foi a reunião com a prefeita, Rosana Gomes. Participaram das visitas, o secretário de agricultura, Gleison Lopes, e a presidente do MDB/Quinari, Marcela Araújo.

“Sou parceiro e estou totalmente a disposição para mediar temas de interesse de Senador Guiomard. É importante trabalharmos unidos com a bancada federal para que possamos atender às necessidades do município”, disse Roberto Duarte para a prefeita Rosana Gomes.

Após agenda na prefeitura, o deputado Roberto Duarte seguiu para a zona rural. Na oportunidade, ele percorreu diversos ramais e conversou com muitos produtores para saber suas principais demandas.

No km 39 do Ramal São José, o parlamentar visitou o Laticínio Extra, que por meio de 150 produtores rurais, fabricam queijo, manteiga e leite. Na sequência, a visita foi realizada no plantio de banana prata e nanica, do Sr. Valter Farias, que tem capacidade de produção de 2,5 mil quilos por semana e são fornecedores do Arasuper e Mercale. Finalizando a agenda, Roberto Duarte foi ao Ramal Palhal conhecer a produção de mamão havaí e formosa.

“Apesar de todas as dificuldades, fiquei feliz em ver a força de vontade e de trabalho deles, que – em meio às adversidades – mostram que é capaz de produzir. As reivindicações são as mesmas: garantia de trafegabilidade dos ramais ao longo do ano; assistência técnica e linhas de crédito para os pequenos produtores. Concordo com as necessidades e é necessário trabalharmos unidos com a bancada federal para que possamos avançar nestas demandas”, avaliou Roberto Duarte.