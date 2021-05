Prefeitura de Rodrigues Alves vai proporcionar ensino online e presencial nas escolas

A prefeitura de Rodrigues Alves iniciou o ano letivo na última segunda-feira, 24, e vai promover aulas online e presenciais em forma de revezamento nas escolas municipais. O secretário municipal de Educação, Adgarbe Pinheiro, explica que por enquanto as aulas são remotas e a partir de junho os alunos do ensino fundamental terão aulas nas escolas em dias intercalados. “Até o dia 15 de junho as aulas serão remotas. Depois vamos fazer de forma híbrida. Por exemplo, se a sala tem 20 alunos, serão 4 estudantes por dia na aula para não haver aglomeração”, explica. Com relação às crianças de creche e do ensino infantil, as atividades serão remotas.

Para reforçar a importância da volta dos alunos ao ambiente escolar, nesta quinta-feira, 27, a prefeitura de Rodrigues Alves realizou uma carreata educacional. O objetivo da prefeitura é garantir que nenhum aluno de creches, ensino infantil e fundamental, fique sem estudar.

Para o prefeito Jailson Amorim, que é professor, é fundamental que não haja desistência da família e dos estudantes. “Temos como grande objetivo resgatar as crianças que, por algum motivo ainda estejam fora da escola. Por enquanto retomamos as aulas de forma híbrida onde os alunos se revezarão na ida à escola. E,se Deus quiser, após a pandemia, iremos retomar as nossas atividades normais”, garantiu o prefeito.

Adgarbe Pinheiro, explica as escolas obedecerão às medidas de prevenção, como o distanciamento e a disponibilização de álcool em gel. Será exigido o uso de máscaras.

