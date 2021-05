Povo Ashaninka investe em projeto de piscicultura na Aldeia Apiwtxa

A Associação Apiwtxa, por meio do Projeto de Piscicultura da Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, onde vivem cerca de mil indígenas Ashaninka, vem revitalizando e construindo novos açudes em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. O projeto tem o intuito de investir na produção de peixe, visando a sustentabilidade e segurança alimentar do povo Ashaninka da Aldeia Apiwtxa.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo para a aquisição de parte dos alevinos.

O presidente da Associação Apiwtxa, Wewito Piyãko, destacou que a revitalização e a construção de novos açudes tem o objetivo de garantir a sustentabilidade na comunidade e um descanso à fauna local.

“Estamos trabalhando para que futuramente tenhamos esses açudes cheios de peixe. É a garantia de uma produção sustentável, alimentação para nossa gente e também, no futuro, uma produção que pode chegar à cidade de Marechal Thaumaturgo”, afirma.

Uma das maiores lideranças indígenas no Acre, Francisco Piyãko, explica que o aumento da população da Terra Indígena demandou a busca por alternativas na alimentação, como a criação de peixe.

“A medida é importante, tanto para garantir a segurança alimentar, como para dar um descanso à fauna local. Não podemos de maneira nenhuma descuidar, pois o peixe é um alimento muito importante para nosso povo. Esses açudes podem atender nossa comunidade por pelo menos 20 anos, e vindo, quem sabe, a contribuir para um comércio externo, ajudando comunidades no entorno”.