Polícia Civil recupera cabeças de gado furtadas em propriedade na rodovia AC-40

O delegado Lucas Pereira, da 2ª Regional de Polícia Civil, anunciou que 20 das 26 cabeças de gado furtadas de uma propriedade rural na rodovia AC-40, em Rio Branco, no último dia 19, já foram recuperadas e devolvidas ao proprietário.

Os gados furtados são avaliados em cerca de R$ 90 mil. Logo após o furto, a polícia iniciou as investigações e, no dia 21, policiais da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil conseguiram localizar quatro vacas e quatro bezerros, no Ramal do Mutum.

A primeira parte dos ônibus tinha sido recuperada na Estrada do Mutum. Na quarta-feira, 26, a polícia conseguiu recuperar mais 12 animais.

O delegado trabalha na finalização do inquérito para denunciar os autores do furto de gado que tem aumentado nos últimos meses.