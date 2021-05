No Acre, mulher é morta com mais de 50 facadas e tem corpo jogado em lixão

A dona de casa Antônia Francisca Miranda Lima, de 29 anos, foi assassinada em Plácido de Castro e seu corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (26), no lixão da cidade com mais de 50 perfurações por golpes de faca.

Antônia estava sumida desde a terça-feira e seu corpo foi achado próximo a umas bananeiras no lixão da cidade com várias marcas de facadas. Ela deixou cinco filhos.

Conforme as informações da polícia, a vítima foi vista entrando no lixão com dois homens e em seguida eles deixaram o local sozinhos.

Um homem, de 19 anos, foi preso e um adolescente de 16 apreendido suspeitos de participação no crime.

As postagens de Antônia nas redes sociais levam a crer que a mesma sabia que estava marcada para morrer.