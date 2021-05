Ministério da Saúde recebe mais de 620 mil doses de vacina da Pfizer

O Ministério da Saúde recebeu, no começo da noite desta quarta-feira (26), mais 629,4 mil doses da vacina Covid-19 da Pfizer/BioNTech. O imunizante chegou ao Brasil pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). As doses serão transportadas para Guarulhos (SP), onde ficam armazenadas no Centro de Distribuição da pasta até serem distribuídas para todo o país.

Com esse novo lote, o Brasil já recebeu mais de 3,4 milhões de doses da farmacêutica. Em junho, a previsão é de que mais 12 milhões de doses do imunizante cheguem ao País de forma escalonada.

Os dois contratos fechados entre Governo Federal e a Pfizer preveem um total de 200 milhões de doses até o fim de 2021. Os imunizantes vão reforçar ainda mais a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.

DISTRIBUIÇÃO

O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90,7 milhões de doses de vacinas Covid-19 desde o início da campanha. As vacinas da Pfizer começaram a ser enviadas às Unidades Federativas no dia 3 de maio.

Todos os estados e Distrito Federal vão receber mais um lote de vacinas da farmacêutica até esta quinta-feira (27/5), com a distribuição de mais 609 mil doses. Até o momento, contando com essa remessa, já foram enviadas mais de 2,8 milhões de doses do laboratório para todo o Brasil.

MAIS ENTREGAS

A previsão é de que, na próxima sexta-feira (28/5), o Ministério da Saúde receba mais 5,8 milhões de doses da vacina Covid-19 da AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até agora, o ministério já recebeu mais de 41 milhões de doses do imunizante.

Com informações do Ministério da Saúde