MEC abre 20 mil vagas para curso de Alfabetização Baseada na Ciência

Anteriormente 180 mil vagas haviam sido preenchidas, somando 200 mil oportunidades ofertadas

O Ministério da Educação (MEC), através da plataforma Avamec, abriu 20 mil novas oportunidades no curso on-line Alfabetização Baseada na Ciência (ABC). A capacitação é destinada aos profissionais da educação que trabalhem na alfabetização e estudantes de licenciatura.

Interessados devem se inscrever através do site. As aulas acontecerão através da plataforma da autarquia. Os participantes que se inscreverem a partir de agora terão acesso a todo o conteúdo já oferecido pelo curso, que tem carga de 180 horas.

O curso é dividido em cinco partes e tem como objetivo atualizar os conhecimentos dos professores alfabetizadores sobre o ensino da educação básica para crianças nos primeiros anos de escolaridade no país. A formação pretende, ainda, identificar as necessidades de formação dos professores no que diz respeito ao ensino da leitura e escrita, para assim promover as práticas de alfabetização no Brasil.

O Curso ABC é a segunda formação mais procurada do Avamec: 3,6 milhões de visitas e integra o Programa de Intercâmbio para Formação Continuada de Professores-Alfabetizadores, do Programa Tempo de Aprender. Mais de 180 mil vagas já foram preenchidas.

A capacitação é resultado da cooperação internacional entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Secretaria da Alfabetização do MEC (Sealf), e as instituições portuguesas Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto e Universidade Aberta de Portugal (UAb).

* Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil