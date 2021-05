Grupo chinês não paga 1ª parcela referente a compra da ZPE do Acre e gera mal estar no governo

Após a festa feita em abril deste ano com a venda da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) para o grupo de investidores interessados, Haiying do Brasil, com sede no país, surge o primeiro problema com a compra, isso porque, o representantes da empresa não cumpriram o acordado e deixaram de pagar entrada de pouco mais de R$ 1,2 milhão que deveria ter depositado na última segunda-feira (24).

O ac24horas apurou que o grupo Haiying além de não efetuar o pagamento a compra da obra, pediu mais tempo ao governo acreano para levantar o montante, já que o restante será pago apenas após dois anos da compra, sendo em 13 parcelas anuais. O valor do arrebatamento no leilão foi de R$ 25,8 milhões.

O impasse por parte da empresa gerou tanto mal estar que a reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia, por dois dias seguidos, mas o órgão respondeu apenas que prefere não se pronunciar sobre o assunto.

Criação da ZPE

Criado em 2010, pelo ex-governador Binho Marques (PT), a Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre Sociedade Anônima (AZPE-AC S/A), era uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia que irá gerir e manter a ZPE do Acre. Em janeiro deste ano, o governador Gladson Cameli esteve reunido em audiência no Ministério da Economia, onde obteve sinal verde para prosseguir com medidas para a venda da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre. A audiência foi realizada com o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do ministério, Geanluca Lorenzon.