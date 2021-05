Empresário e pecuarista Pedro Cardoso morre em decorrência de parada cardíaca

Faleceu nesta quarta-feira, 26, o empresário e pecuarista Pedro Carvalho Cardoso, 63 anos, no Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) da capital, vítima de parada cardíaca. Pedro será sepultado às 13 horas, no cemitério Morada da Paz, nesta quinta-feira (27). Pedro era natural de Xapuri, interior do Acre.

Neste momento, o velório ocorre na Igreja Assembleia de Deus da rua Veterano Henrique Julião, no bairro Abraão Alab, na qual ele congregava. Cardoso era muito querido e respeitado na comunidade evangélica.

Irmão do radialista e cantor Jorge Cardoso, também já falecido, Pedro Cardoso se dizia apaixonado por política e por isso foi candidato quatro vezes, mas não chegou a ser eleito.

Com informações da Contilnet