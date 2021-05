Bocalom publica decreto de retomada das atividades presenciais dos servidores

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou nesta quinta-feira, 27, o decreto que orienta os órgãos e entidades municipais da administração direta e indireta para a retomada do expediente administrativo, conforme o nível de risco no âmbito do Comitê Estadual de Acompanhamento Especial da Covid-19. Atualmente, Rio Branco se encontra na faixa amarela.

De acordo com o decreto, fica determinado o retorno às atividades presenciais dos servidores efetivos, comissionados e temporários que não integrem o grupo de risco para a infecção pelo coronavírus, à carga horária regular de trabalho.

O decreto também dispõe que o retorno ao trabalho presencial dos servidores que ocupam cargos efetivos, comissionados e contratados temporários, afastados por pertencerem ao grupo de risco, com o objetivo de atender ao interesse da Administração Pública e às necessidades institucionais do Município, deverá ocorrer após o transcurso de 15 dias da administração da segunda dose da vacina contra a civd-19 de cada servidor, comprovada por meio da carteira de vacinação.

No caso dos servidores que se recusarem à imunização, o decreto estabelece que estes deverão, imediatamente, retornar ao regime de trabalho presencial, assinar o termo de responsabilidade e apresenta-lo à chefia imediata.

Já os servidores que mesmo após receberem a segunda dose da vacina e não retornarem ao regime de trabalho presencial no prazo estabelecido terão os dias de trabalho computados como faltas injustificadas e poderão incorrer em abandono emprego, de acordo com a norma vigente.