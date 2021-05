Bittar diz que CPI foi criada com intuito de perseguir Bolsonaro

O senador Márcio Bittar (MDB) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para criticar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal, que investiga ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia.

Nesta quinta-feira, 27, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação se a instituição não tivesse tido entrave nos contratos com o Ministério da Saúde. Segundo ele, a atitude conflituosa do governo de Jair Bolsonaro com os país asiático não ajudou nesse sentido.

Em uma reunião recente com o embaixador da China, disse Covas, o representante “deixou muito claro que essas declarações prejudicavam a relação” e consequentemente a aprovação da exportação desses insumos.

No vídeo, o senador Márcio Bittar afirmou que a CPI da Covid-19 desperdiça tempo e dinheiro. Segundo ele, o intuito da CPI é perseguir o presidente Jair Bolsonaro.

O emedebista cobrou respostas da CPI acerca do desvio de dinheiro do combate a covid-19 enviado pela União a Estados e Municípios.

“O governo Bolsonaro vem sendo atacado desde o início pelos que não aceitam um presidente que seja contra a corrupção. A CPI é a prova de que não há limites para os interesses da esquerda, que em meio a uma grave pandemia, para o país, gasta tempo e dinheiro público para perseguir e propagar mentiras enquanto seguimos sem respostas sobre os mais de 130 bilhões enviados aos estados e municípios para o combate à Covid!”, afirmou.