Aprovados em concurso do Idaf cobram convocação do governo

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Um grupo de aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) protestaram nesta quinta-feira, 27, cobrando a convocação, após quase seis meses da divulgação do resultado final. O protesto ocorreu em frente ao Hotel Terra Verde, centro da capital.

O local escolhido pelo grupo foi em razão do governador Gladson Cameli estar presente em uma coletiva de imprensa acerca do reconhecimento internacional do Estado do Acre como Área Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)

O presidente da Comissão dos Aprovados do IDAF, Helenadison Cunha, afirmou que o grupo vem buscando diálogo com o governador Gladson Cameli, porém sem sucesso.

“Queremos que o Gladson receba a nossa comissão. Ficou agendado uma reunião ontem, mas ele não recebeu a gente. Nem mandou uma mensagem para avisar que poderia receber a comissão. Hoje, o estado está livre da Zona de Aftosa, o que é um marco histórico para o Acre e ele não recebe nem sequer a nossa categoria. Eles [Governo] falam que não cabem 740 aprovados no Estado, mas o que a gente quer é um quantitativo mínimo de pessoas que possam ser chamadas”, destacou.

O certame tem validade de dois anos, a contar após a homologação do resultado, e pode ser prorrogado por mais dois anos. A comissão dos aprovados cobra um posicionamento do governo, uma vez que não há nenhuma perspectiva de convocação.

O concurso público era para a formação de cadastro de reserva para os cargos de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

Para a comissão dos aprovados, a convocação dos profissionais deve contribuir com as ações de defesa agropecuária nas unidades do Idaf em todos os municípios, nas barreiras sanitárias, equipe de trânsito e atividades de campo. Além das ações de inspeção de produtos de origem animal e vegetal.