Acre quer ampliar parceria com o Mato Grosso por segurança em fronteiras

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante recebeu nesta quarta-feira (26) a visita do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Rocha dos Santos. Bustamante apresentou o modelo de Segurança Pública adotado por Mato Grosso, com investimentos em tecnologia e aparelhamento das forças de segurança e o conceito de integração entre as instituições.

Assim como Mato Grosso, o Acre também faz fronteira com a Bolívia, então um dos grandes desafios é o combate aos crimes transfronteiriços. Além da Bolívia, o Acre também faz fronteira com o Peru e assim como em Mato Grosso, o estado também possui o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron).

Para o secretário Paulo Cézar, este intercâmbio de ideias é importante e a consequência é uma segurança pública mais fortalecida e que dialogue com o cidadão.

“Nós temos buscado nos aproximar de outros Estados e achar alternativas que nos permitam dominar a região de fronteira, estabelecendo estas parcerias. A cooperação que virá deste encontro, nos permitirá um combate mais efetivo aos crimes transfronteiriços e levará uma segurança de mais qualidade tanto ao cidadão mato-grossense quanto o acreano”, pontuou Paulo Cézar.

(Governo/MT)