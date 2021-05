A porta de saída é a serventia da casa 

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) deu ontem, ao ser entrevistado no programa “Boa Conversa”, no ac24horas, o indicativo de que o PT não vai tolerar na eleição do próximo ano, que seus detentores de mandatos apoiem candidaturas de adversários.

“No PT, a porta de entrada é a porta de saída”, destacou Jorge, que desponta como o principal articulador do seu partido para a montagem das chapas majoritária e proporcional. Jorge disse também que vai conversar com prefeitos do PT, para afinar o discurso político. Na sua avaliação, um prefeito pode ter relações institucionais com um governo adversário, mas não pode ultrapassar a linha da fidelidade partidária.

Foi taxativo ao negar disputar um mandato de deputado federal, mas foi claro ao afirmar que será candidato a cargo majoritário em 2022, seja para governador ou para senador. Não foi enfático sobre qual dos dois cargos disputará, mas a maior possibilidade é que saia candidato ao Senado.

Ainda sobre o cenário da eleição estadual de 2022, negou que o PT tenha qualquer acordo de aliança com a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo. Embora ressalte, que na política, se conversa com todo mundo. JV vê para 2022, um quadro diferente do de 2018, quando o PT perdeu o poder. Para ele, cada eleição tem um contexto diverso.

NÃO PODE DAR O BOTE ERRADO

O EX-PREFEITO DEDA, que perdeu o PROS, está sendo cauteloso, ao analisar com lupa, em que partido os integrantes do seu grupo vão se filiar. O objetivo é preservar o mandato da esposa, deputada Maria Antônia. Na política, não se pode dar um bote errado.

DEGOLA ANTECIPADA

NINGUÉM é considerado culpado, antes de ser julgado. Mas, o prefeito em exercício, Henrique Afonso, antecipou a condenação do secretário de Administração da prefeitura de Cruzeiro do Sul, João Pereira, que tem suas ações na gestão investigadas pela PF, ao demiti-lo. Houve açodamento por parte do prefeito Henrique.

SEM CLIMA JURÍDICO

O EX-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, aventa com quem conversa, a possibilidade de ser candidato a deputado federal. Mas, antes terá de se livrar dos processos a que responde, quando foi prefeito.

TENDÊNCIA NATURAL

A TENDÊNCIA natural do PSB é estar afinado com o PT, na eleição majoritária do próximo ano, no estado. O ex-vice-governador César Messias, e o deputado Jenilson Lopes (PSB), sabem que, os espaços do PSB estão na esquerda.

QUEM SABE FAZ A HORA

O DEPUTADO Jenilson Lopes (PSB), com um mandato bem avaliado, e um trabalho político redondo, tem cacife para dar um passo em 2022, além da porta da ALEAC.

NÃO É MAIS PARA ERRAR

DE UM POLÍTICO experiente, como o senador Márcio Bittar (MDB), não se pode esperar que derrape em uma declaração infeliz, como a que fez considerando um “privilégio” antecipar a vacinação dos professores. Criou uma pauta negativa, que lhe rendeu críticas da categoria.

SÓ TEM ESTE ANO

O GOVERNADOR Gladson Cameli tem o restante do ano para colocar a máquina do estado a todo o vapor e fazer obras, no próximo ano o clima é de disputa eleitoral.

APOSTANDO AS FICHAS

O PT APOSTA as suas fichas na candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) a deputado estadual; de que, ele deverá ter uma grande votação e ajudar a legenda a puxar mais deputados, aumentando a bancada na ALEAC.

UM TESTE DE FOGO

NÃO é fácil avaliar como será o comportamento eleitoral do ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), na eleição do próximo ano, quando disputará uma vaga na Câmara Federal. Depois de 20 anos, será candidato fora do poder.

OU O BOI NÃO DANÇA

O EX-DEPUTADO Ney Amorim, é um político hábil, mas só que numa eleição de deputado federal tem um componente que não pode faltar: estrutura de campanha. Sem isso, o boi não dança.

BRIGA PARA ENTRAR

É GRANDE a procura para ser candidato a deputado estadual pelo PSD. São dois os atrativos: os votos de legenda candidatura do senador Sérgio Petecão ao governo, e o fato de não aceitar ninguém com mandato.

AFASTA NATURALMENTE

UMA CHAPA com deputados costuma afastar quem não tem mandato e pensa em disputar uma vaga na ALEAC.

NADA A ESCONDER

A DECISÃO da ex-prefeita Socorro Neri em se colocar ao dispor dos vereadores para falar do projeto de iluminação da cidade a LED, foi a de quem não tem nada a esconder.

CAVALO SELADO

A EX-PREFEITA Socorro Neri saiu bem avaliada da PMRB, não ganhou, mas foi extremamente bem votada. E, ao optar pelo abacaxi de ser secretária de Educação, deixa o cavalo passar selado para conseguir um mandato eletivo.

UM GOVERNADOR NÃO PODE TUDO

UM GOVERNADOR tem sempre de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou comete crime de responsabilidade. É o caso do Gladson, tolhido em dar reajustes às categorias ou fazer contratações, por o governo estar no teto limite da LRF de gasto com pessoal.

UM OUTRO LADO DA MOEDA

QUEM OLHA um governo ou uma prefeitura de fora, acha que um governador ou um prefeito pode fazer quantas contratações quiser, dar o reajuste salarial que entender. E, a coisa não funciona assim, são limitados pela lei.

CPF SUJO

NA GESTÃO pública ou segue as regras da administração, ou suja o CPF na justiça. Não é como na iniciativa privada, que o patrão faz o que entender com a sua empresa.

SEGURO MORREU DE VELHO

MUITO EMBORA, ele receba incentivo para sair candidato a deputado federal, o deputado Nicolau Júnior (PP), deverá ir mesmo para a reeleição, muito mais segura.

MUITO FORTALECIDO

AO SER o maior articulador e condutor da aliança política que elegeu o professor Zequinha prefeito de Cruzeiro do Sul, o deputado Nicolau Júnior (PP), saiu mais fortalecido.

CRÍTICA IDIOTA

NÃO HÁ outra qualificação para as críticas feitas ao governador Gladson, por antecipar parte do pagamento do 13º salário dos servidores. Quem não quiser gastar, guarda para torrar nas festas de fim do ano. Ora, bolas!

ALGUÉM VAI DANÇAR NO MDB

NÃO SEI quem vai sobrar dentro do MDB, mas sei que, uma das vagas a serem conseguidas pelo partido na Câmara Federal, na eleição do próximo ano, tem um nome forte na disputa: prefeito Mazinho Serafim (MDB).

FRASE MARCANTE

“Fero se malha enquanto está quente”. (Ditado Iídiche)