Zequinha Lima manda exonerar secretário de Administração após operação da Polícia Federal

O prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, exonerou o secretário de Administração do município, João Pereira da Costa, que nesta terça-feira, 25, teve de ir depor na Polícia Federal sobre possível desvio de recursos federais.

Na casa de João Pereira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e a PF não divulgou o papel do secretário nas ações investigadas durante as Operações Jumper e Súplica. Na entrevista coletiva dada à imprensa, o delegado de Polícia Federal disse que cada um investigado exercia um papel na organização criminosa.

A demissão de João Pereira foi autorizada pelo prefeito Zequinha Lima, que está em Rio Branco. Em nota, Zequinha que “diante dos fatos divulgados, tomaremos as medidas necessárias de forma imediata, não descansaremos até que tudo esteja plenamente esclarecido”.

Segundo a PF, o montante desviado é de mais de R$ 24 milhões que seriam destinados para os atingidos pelas enchentes de 2017 a 2021 e também por meio de um contrato com a fundação FCVV.

João Pereira foi um dos coordenadores da campanha de Zequinha a prefeito de Cruzeiro do Sul e assumiu a secretaria de Administração. Esta é a terceira vez que a Polícia Federal faz Operação investigando a prefeitura de Cruzeiro do Sul e prende pessoas ligadas à gestão municipal.

O ex-prefeito Ilderlei Cordeiro foi alvo das Operações Presságio e a segunda, a Off Label. E agora a gestão do ex-vice-prefeito de Cordeiro, Zequinha Lima, também é investigada.

Na nota à imprensa, Zequinha esclarece que considera fundamental tal investigação da Polícia Federal com relação aos recursos destinados à atender os desabrigados pela cheia do Rio Juruá, já que busca trabalhar com honestidade e transparência.

“Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para ajudar a justiça a elucidar essa questão. Na enchente desse ano fizemos um trabalho que muito me orgulha. Enfrentamos todos os desafios e tratamos das mais diversas situações vividas por milhares de pessoas que, naquele momento, precisavam de uma mão estendida. Agora, a busca pela transparência e pelo uso correto do dinheiro público é algo que não abrimos mão. Espero que se investigue e que logo tenhamos uma conclusão rápida de todos os fatos. Ninguém é culpado de véspera e ninguém está acima da justiça”, citou.