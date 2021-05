Educação pede respeito e diz que Bittar é quem tem privilégios

Foto: Jardy Lopes

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), emitiu uma nota nesta quarta-feira, 26, repudiando as declarações do senador Márcio Bittar (MDB). Na terça-feira, 25, o emedebista afirmou que o sindicato da Educação ao reivindicar o direito à vacinação contra à Covid-19 para retornar os trabalhos presenciais estariam exigindo um privilégio. Segundo o senador, uma categoria não pode se sobrepor às outras.

Em nota, a categoria pediu respeito aos professores e ressaltou que se existe alguma categoria privilegiada é a de Bittar,

que recebe mensalmente um salário base de R$ 33.763,00, auxílio-saúde com cobertura irrestrita para esposa e filhos com até 33 anos de idade, e a quantia de R$ 26.000,00 para arcar com as despesas com dentista e psicoterapeuta sem limites de consultas.

“Quando comparamos os privilégios do senador acreano que acusa a nossa categoria de querer regalias, chegamos à conclusão que os políticos ganham muito bem para passar discursando no plenário das casas legisladora sem trabalhar duro como os professores que enfrentam uma longa jornada diária para garantir o sustento da família com apenas dois salários mínimos, sem esquecer dos nossos funcionário de escola que recebe apenas um piso salarial de 831,00 para cuidar de mais de 620 alunos, enquanto os gestores gastam uma parcela significativa do salário para garantir a manutenção da escola que administra”, afirma o sindicato em nota.

Em outro trecho, o sindicato afirma que Bittar deveria lavar a boca ao pronunciar a palavra professor e ressalta que o parlamentar é um ingrato e é tido como um inimigo dos profissionais da Educação. O sindicato destacou que cobra a vacina, pois a Educação foi uma das categorias mais atingidas pela Covid-19.

“Vossa Excelência, um ingrato com os profissionais da educação e com o povo acreano que lhe escolheu para representá-los no Congresso Nacional. Não tem moral para falar nada, foi eleito pelo povo acreano, mas não trabalha para o povo acreano, quando destinou R$20 milhões em emendas, para a cidade de Gameleira, nos rincões do Estado de Goiás. Tenha vergonha na cara que suas emendas são para outros Estados, milhões, Não respeita quem o elegeu! O Sindicato cobra a vacina mesmo, pois os trabalhadores da educação foram as maiores vítimas do COVID-19. Para sua informação desprovida de sentimentos pelo povo, só voltaremos às aulas presenciais ou híbridas após a vacinação do imunizante anticovid. Seu traidor, Inimigo da Educação você esqueceu do povo acreano, mas o povo não vai esquecer na próxima eleição. A nossa Educação não vai esquecer da sua ingratidão com o povo acreano”, encerrou.