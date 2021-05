Senac abre inscrição até 30 de julho para pós-graduação à distância

Os cursos de pós-graduação do Senac EaD estão com inscrições abertas para o processo de ingresso até 30 de julho. Os interessados devem acessar o site ead.senac.br e realizar sua inscrição em uma das 38 opções de cursos on-line de especialização em nove áreas distintas: saúde, comunicação, gastronomia, artes, educação, gestão, meio ambiente, produção de alimentos e tecnologia da informação.

A novidade é que, agora, o Senac EaD disponibiliza mais três cursos no formato remoto: Bebidas: mercado, cultura e sociedade; Gestão Estratégica do Varejo: do tradicional ao omnichannel; e Gestão Estratégica de Marketing.

Aos interessados, é importante saber que os cursos de Engenharia da Qualidade de Software e Sistemas de Gestão Integrados da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social (SGI) podem garantir o título de especialista em apenas 1 ano. E para esses títulos, as inscrições vão até 23/7.

Com foco nas atuais demandas do mercado de trabalho e na qualidade educacional, os cursos contam com material didático próprio, publicações e recursos multimídia, além de uma metodologia especialmente planejada para quem precisa conciliar estudos e outras atividades, tendo o aluno autonomia sobre o seu próprio aprendizado e construção do conhecimento.

Além dos materiais disponíveis nas aulas e midiateca de cada disciplina, o aluno tem acesso a todo o acervo da Biblioteca Virtual do Senac, que conta com várias bases e catálogos de importantes editoras. O estudante é acompanhado e estimulado a participar e desenvolver suas competências, que serão demonstradas nos processos de avaliação. E durante todo o curso, os alunos têm acesso direto aos professores e ao coordenador do curso. Para a interação pedagógica, o principal canal é o Fórum, que fica integralmente disponível para a postagem dos estudantes.