Professores de Cruzeiro do Sul protestam contra o governo

Vestidos de preto, os professores da rede estadual de ensino realizaram um protesto no Centro de Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, 26.

Segundo o representante Sinteac de Cruzeiro do Sul, Edivaldo Gomes, as vestes prestas são um protesto contra a decisão da justiça que julgou irregular a greve da categoria iniciada no dia 13 de abril, contra a forma como o governo do Estado tem tratado as reivindicações dos educadores e pelo luto por todos todos os profissionais da educação que já morreram infectados pelo coronavírus.

O desembargador Júnior Alberto do Tribunal de Justiça do Acre, encaminhou na última segunda-feira, Ordem Judicial à Procuradoria Geral do Estado (PGE), suspendendo a greve desencadeada pelo Sinteac, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. O sindicato recorreu da decisão.

Gomes explica que em Cruzeiro do Sul, cerca de 100 % da categoria havia aderido à greve considerada irregular pela justiça e nas escolas, é mantido o efetivo de 30% dos servidores.

“Nós nunca desrespeitamos as regras de greves e antes da decisão e agora, seguimos com os 30 % dos servidores nas escolas estaduais de Cruzeiro do Sul”, citou.