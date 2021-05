Neném Almeida cobra diálogo do governo com sindicato e defende greve da Educação

O deputado Neném Almeida (sem partido) saiu em defesa da greve dos servidores da educação em sessão remota da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (26). Segundo ele, a luta dos servidores conta com seu apoio.

De acordo com o parlamentar, o governo do Estado precisa dialogar com o sindicado da educação e solucionar as reivindicações. “Causa espanto que em um momento tão delicado que o estado vive em virtude da pandemia, os servidores que contribuem para a formação e o desenvolvimento dos futuros cidadãos e membros da sociedade ao invés de estarem sentados em uma mesa de negociação hoje se encontram no meio da rua reivindicando o direito de serem ouvidos. Difícil entender como um governo que se elegeu defendendo ideais democráticos e, ainda hoje, continua a se apresentar como um governo democrata, se dispõe a colocar fim em uma greve através de providencias jurídicas. O governo precisa rever seu conceito de democracia com urgência. É inadmissível”, declarou.

A categoria deflagrou greve no último dia 13 de maio e reivindica a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e o reajuste no piso salarial.

“Faço questão de mandar minha mensagem de apoio aos trabalhadores da rede estadual de educação. É necessário que haja o devido reconhecimento da importante responsabilidade desempenhada por estes profissionais. É necessário que haja o reconhecimento e devida valorização dessa extraordinária categoria”, comentou.