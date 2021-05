Médico acreano que mora no interior da Bahia está desaparecido há 2 dias

O médico natural do estado do Acre Andrade Santana Lopes, 32 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (24). Ele reside atualmente na cidade de Araci, interior da Bahia. Segundo informações preliminares repassadas pela polícia ao jornal baiano Correio24horas, o médico sumiu enquanto se deslocava de Araci com destino a Feira de Santana, também na Bahia.

“Ele era esperado por um amigo para almoçar e chegou a enviar mensagens por volta de 12h para dizer que havia chegado ao local marcado, mas o amigo não o encontrou”, relatou a polícia. ⠀

O carro do acreano foi encontrado no início da noite de segunda (24), em Conceição do Jacuípe, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nessa terça (25), um colega de Andrade, também médico, prestou queixa na 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, comunicando o desaparecimento de amigo.⠀

De acordo com o delegado Roberto Leal, as investigações já foram iniciadas. Andrade não tem familiares na Bahia. Ele trabalha nas cidades baianas de Araci, Tucano, Jorro e São Domingos. A polícia pede que qualquer informação seja repassada através do 190.