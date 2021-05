Gladson Cameli anuncia pagamentos de verbas rescisórias, prêmios e retroativos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nesta quarta-feira (26), de maneira oficial, a antecipação do pagamento do 13° salário, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat) referente ao exercício 2021.

O valor, que será pago em parcela única, está previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores efetivos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), será pago na sexta-feira (28).

Em relação a VDP, que é o Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento do trabalhadores em Educação, começa a ser pago no dia 4 de junho. Além disso, ainda na sexta, começam a ser liberadas as verbas rescisórias.

Cameli destacou que o governo vai quitar as premiações dos servidores da Sefaz, Gestores de Políticas Públicas, Imac e Funbesa; e, em agosto, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ISE e Iapen.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Fazenda, a antecipação dos pagamentos do 13º salário será liberado aos 49 mil servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas.

A antecipação vai injetar mais de R$ 90 milhões na economia do estado. Somado ao pagamento de junho serão R$ 355 milhões.