Delegado Emylson Farias volta à Polícia Civil após cessão para Aleac

O delegado de polícia, Emylson Farias, ex-secretário de segurança pública do governo do Acre e candidato a vice de Marcus Alexandre nas últimas eleições estaduais , está de volta à Polícia Civil.

Uma portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 26, e assinada pelo governador Gladson Cameli, revoga a cessão de Emylson à Assembleia Legislativa, o que vinha ocorrendo desde o fim da eleição.

No final de abril quando foi publicada uma nova portaria renovando o “empréstimo” de Emylson à Aleac até o final deste ano, o delegado entrou em contato com o ac24horas afirmando que há havia feito pedido ao governo para retornar as suas funções como delegado, o que foi confirmado no Diário de hoje.

Emylson Farias é considerado um delegado de primeira linha, e teve atuação destacada quando atuou na Delegacia de Combate ao Crime Organizado, o que possibilitou os convites para que assumisse a Direção Geral da Polícia Civil e depois a Secretaria de Segurança Pública.