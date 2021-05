Cruzeiro do Sul quer autorização para redistribuir 2,5 mil doses a outros grupos prioritários

A cidade de Cruzeiro do Sul pediu autorização às autoridades de saúde locais para poder redistribuir pelo menos 2,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que estão estancadas no município por falta de procura. A intenção da prefeitura é realocar essas doses para atender outros grupos prioritários na campanha de vacinação contra o coronavírus.

O pedido foi feito aos superiores e a agora a prefeitura aguarda resposta do Plano Nacional de Imunização (PNI) local. A resposta do PNI do Acre sendo favorável, entrarão na fila da vacina os educadores.

Nessa terça-feira,25, Cruzeiro do Sul teve o menor índice de internados desde o início da 2ª onda de Covid-19. Pelo segundo dia consecutivo, o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul manteve o número de 29 pacientes infectados por Covid-19 internados na ala clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo os boletins epidemiológicos, este é o menor número de internados desde o início da segunda onda de contaminação do coronavírus.

No mês de fevereiro, a ocupação da unidade hospitalar chegou a 95% e agora, durante quase mês, a ocupação da UTI está em torno de 60%.