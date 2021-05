Vacina da Covid-19 chega aos moradores da Floresta Estadual do Antimary

Moradores da Floresta Estadual do Antimary tiveram uma manhã de cuidados com a saúde, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai). A secretaria de Saúde de Bujari montou uma equipe formada por médico, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de enfermagem dentro da floresta, incluindo a aplicação da vacina contra Covid-19.

A prefeitura de Bujari solicitou apoio do Estado com a estrutura da Ugai e também a articulação junto aos moradores. Uma das primeiras pessoas a ser vacinada contra Covid-19 foi a agricultora Maria Lúcia da Rocha Medeiros, de 43 anos. Ele é hipertensa e recebeu a primeira dose da vacina. “Para a gente é muito importante esse cuidado em saúde. É uma felicidade estar vacinada”.

As vacinas aplicadas pela equipe de saúde do município do Bujari são da Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O imunizante é administrado em duas doses, com intervalo de 90 dias, sendo que esse tempo é para que o organismo produza os anticorpos necessários para diminuir a gravidade da doença, caso o indivíduo seja infectado pelo coronavírus.