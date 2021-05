Prefeitura de Senador Guiomard entrega kits de merenda escolar para estudantes

A Prefeitura de Senador Guiomard, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início a entrega dos kits alimentação para as famílias dos alunos da rede pública municipal beneficiários do Programa Bolsa Família.

Nesta primeira etapa, todas as escolas da zona urbana foram contempladas com a entrega de 50 sacolões, totalizando no momento 450, já entregues pela secretaria. Em breve, novas entregas estão agendadas.

“Os pais que estão vindo buscar as atividades escolares dos filhos já estão levando o kit também. Quem já pegou as atividades, pode buscar o sacolão no momento que vier entregar”, explicou a diretora da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, Luciane Nunes.

As escolas da zona rural começarão a receber os seus kits, até a próxima semana.