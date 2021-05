Prefeito de Acrelândia deve gastar mais de R$ 580 mil com som, tendas e grades de proteção

O prefeito de Acrelândia, Olavo de Resende (MDB), homologou na manhã desta terça-feira (25), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a contratação eventual de duas empresas que visa fornecer som, tendas, grades, refletores e telões para a Secretaria de Saúde da região.

De acordo com o pregão presencial SRP Nº 007/2021, o contrato recebeu parecer favorável da equipe jurídica da prefeitura.

A empresa que deverá abocanhar a maior parte do valor é a Legalmart Serviços e Eventos Ereli, inscrita no CNPJ sob nº 07.204.141/0001-75, vencedora nos Itens (1 ao 10) com valor total R$ 562.800,00 (quinhentos e sessenta e dois mil, e oitocentos reais).

Já a Kampô Produções e Eventos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.441.345/0001-55, vencedora no item (11) perfazendo o valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). A duração do contrato não foi especificada.

No total a prefeitura pagará a estas empresas o valor de R$ 553.800,00 (quinhentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais).