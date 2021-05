Polícia Militar do Acre completa 105 anos de atuação neste 25 de maio

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) está de aniversário nesta terça-feira, dia 25 de maio. São 105 completados de atuação frente à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Homens e mulheres que dedicaram e ainda se dedicam à prestação de serviços ao Estado e a população recebem homenagens do governo nesta terça.

A instituição garante que são 105 anos promovendo segurança pública. “[…] além de suas atribuições constitucionais, desempenha diversas outras atribuições que, direta ou indiretamente influenciam no cotidiano das pessoas, seja atuando, orientando, colaborando com todos os segmentos da comunidade, diminuindo conflitos e gerando a sensação de segurança que a comunidade tanto anseia”, disse em comunicado.

A Polícia Militar garante estar cada dia mais presente, com investimentos, aquisições e aumento de efetivo. Para o Estado, isso tem ajudado a alavancar a qualidade dos serviços prestados.

“Nosso agradecimento aos serviços diários, esforço, dedicação e zelo com que os profissionais desempenham suas funções e que os levam a sair de casa todos os dias, com o risco da própria vida, para servir e proteger a população”, concluiu a Sejusp.