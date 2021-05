Mâncio Lima inaugura Mercado Municipal de R$ 1 milhão com emenda de Jéssica Sales

A inauguração do Mercado Municipal do Produtor Hermecílio Barreto de Lima, foi muito prestigiada nesta terça-feira, 25, por sua importância para os habitantes de Mâncio Lima. O evento faz parte das festividades da programação de aniversário do município, comemorado no próximo dia 30 deste mês.

A obra localizada no bairro São Francisco foi construída com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales (MDB), ao custo de R$ 1 milhão. Jéssica Sales se diz muito feliz com mais esse investimento que beneficia os agricultores. “É oportuna a entrega do mercado nesta data de festa para os manciolimenses. Os agricultores ganham um espaço amplo e organizado para comercialização dos produtos e a população se beneficia com mais um local para lazer e compras”, comemorou.

O município de Mâncio Lima que tem como base da economia a agricultura familiar e tem procurado diversificar a produção com novos experimentos como o cultivo do café que vem dando excelentes resultados na região. Esse projeto de implementação de novas culturas também tem o apoio da deputada Jéssica Sales, que indicou, através do Ministério da Agricultura o valor de R$ 477 mil, para a compra de diversos equipamentos, visando fortalecer a iniciativa dos produtores, cujo convenio está em fase de licitação.

“A gestão do prefeito Isaac Lima demonstra interesse em avançar na produção agrícola, e como parlamentar, valorizo o trabalho do homem do campo, dando-lhes uma condição melhor para que possa crescer, se desenvolver, se manter na terra produzindo e gerando renda para suas famílias e também fortalecendo a economia do município”, disse Jéssica Sales.

