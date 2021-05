Litro da gasolina pode chegar a R$ 6,36 e gás de cozinha a R$ 106 no Acre a partir de junho

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta terça-feira (25) no Diário Oficial da União a tabela para a 2ª quinzena de maio com os preços autorizados para revenda dos combustíveis nos postos do Acre.

Todos os combustíveis tabelados tiveram reajustes pelo Confaz. O litro da gasolina comum passa a custar R$ 6,36 nas bombas, que é o chamado “preço médio ponderado ao consumidor final” (PMPF). Só o consumidor do Rio de Janeiro paga mais caro por esse produto que o do Acre.

O litro do diesel está autorizado a ser revendido a R$ 5,55 e o gás de cozinha a R$ 8,18 o quilo. Nesse sentido, é possível calcular que a botija de 13 quilos seja revendida por no mínimo R$ 106.

O Confaz considera as informações recebidas de Estados e municípios para tornar pública a tabela que será adotada, desta vez, a partir de 1° de junho de 2021.

O advento da Ponte do Madeira não deve, ao menos no curto prazo, reduzir o custo dos combustíveis no Acre, segundo avaliação do Sindicato dos Postos de Combustíveis. Assim, a não ser que algum posto faça promoção ou que sejam reduzidos os impostos, não se vislumbra redução nesses valores.

Veja a nova tabela do Confaz e compare os preços do Acre com os de outros Estados: