Fotógrafo renomado é contra estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa: “Plano criminoso”

O fotógrafo Sebastião Salgado usou as redes sociais, na segunda-feira (24), para tecer duras críticas ao governo federal e local quanto ao projeto que visa ligar o município de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru.

Salgado destacou que as autoridades estão avançando com um ‘plano criminoso’ para construir uma rodovia da cidade de Cruzeiro do Sul, no Brasil, a Pucallpa, no Peru. “Se construída, esta estrada que corta o Parque Nacional da Serra do Divisor, seria um desastre para uma das regiões mais bem preservadas da Amazônia e teria consequências devastadoras para a população indígena que ali vive.

Segundo ele, a Bacia do Rio Juruá será afetada por esta obra, pois abriga uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta. “Os planos para outra rodovia entre Puerto Breu e Nueva Itália no Peru, se executados, também prejudicariam seriamente a vida das comunidades indígenas brasileiras e peruanas”, comentou.

Salgado destacou que as tribos brasileiras ameaçadas por essas duas estradas são: Puyanawa, Jaminawa, Nukini, Nawa, Ashaninka, Huni Kui e Kuntanawa. O fotógrafo defende que tanto o judiciário brasileiro e a sociedade como um todo, com o respaldo da comunidade internacional, não devem permitir a construção dessas rodovias que representam uma tragédia para a população indígena e para a Amazônia. “Efeitos desastrosos para a humanidade como um todo”, ressaltou.

Porém, o projeto parece está avançando, isso porque, na última sexta-feira (21), por 86 votos a favor, o Congresso da República do Peru aprovou o Projeto de Lei N° 6486, referente a construção da rodovia que ligará a região de Ucayali (Peru) ao Estado do Acre, no Brasil, através de uma rodovia de Pucallpa a Cruzeiro do Sul.

Construção projeto executivo

Recentemente, o senador Márcio Bittar (MDB) anunciou em coletiva de imprensa que garantiu, por meio do orçamento da União, cerca de R$ 40 milhões para a construção do projeto executivo da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru.

O senador destacou que o recurso foi um pedido feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O primeiro passo para a construção da estrada, que liga o Acre ao Peru pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, no Vale do Juruá, foi dado com a abertura de uma trilha de cerca de 90 quilômetros até o município peruano de Pucallpa.

O trabalho foi iniciado em 2019. Conforme a Seinfra, as equipes fizeram a abertura de trilha e levantamento topográfico no trecho que vai desde o final do Ramal do Feijão Insosso, em Mâncio Lima, até o Rio Azul.