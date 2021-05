Filha do empresário Manu Cameli detona operação da PF: “te tratam como se fosse ladrão”

Poucas horas depois de a Polícia Federal do Acre deflagrar duas operações na manhã desta terça-feira, 24, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a médica Poliana Cameli, filha do empresário Manu Cameli, um dos alvos da operação policial, detonou a ação por meio das redes sociais. Em um vídeo, a médica criticou a maneira como a PF tratou os envolvidos.

Manu teve a casa revistada pela ação policial, com isso, Poliana, que reside em Manaus, no Amazonas, afirmou: “hoje a revolta foi maior do que eu. A pior coisa que tem é você morar no interior, numa cidade pequena, porque tudo cai sobre você. Você pode não ter culpa de nada, ser da lei, estar com todos os documentos em dia, todas as contas resolvidas, mas não, porque você é prima do governador, porque tem Cameli [no nome], a perseguição é grande”, disparou.

A médica segue relatando que a situação da operação policial foi revoltante para ela. “Te tratam como se você fosse ladrão, como se fosse traficante. A polícia federal chega na tua casa a hora que quer”, disse.

Segundo a filha, os meus pais passaram mal por conta da operação a qual ela chama de “perseguição ridícula”. “E fica por isso mesmo. não acharam nada. Meus pais ficam com o trauma para o resto da vida. Só porque tem o sobrenome Cameli. […] não tem justiça certa, porque tem tantas outras coisas que precisam dessas investigações e não têm”, comenta.

Para Poliana, o pai, um dos alvos da operação que ocorreu na manhã de hoje, está dentro da lei. “uma pessoa de bem, trabalhando tudo certo, isso que me deixa muito revoltada”, conclui.

O apurado até o momento aponta que os agentes federais cumpriram apenas mandados de busca e apreensão na casa do secretário em Cruzeiro do Sul e na residência de Idelcleide, no Condomínio Chácara Ipê, em Rio Branco. As ações policiais visam a desarticular supostas organizações criminosas que, de forma estruturada, praticavam os crimes de peculato, corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, dentre outros; além de coletar novos elementos de provas que possam corroborar, ratificar ou alterar as hipóteses criminais traçadas no bojo das investigações. A Polícia Federal continuará a apuração, na tentativa de elucidar a real amplitude das supostas organizações criminosas, bem como identificar o grau de participação de cada um dos envolvidos.

