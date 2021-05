Camelôs fecham ponte do Centro em protesto contra a prefeitura

Camelôs que não foram contemplados com um box no Aquiry Shopping fecharam na tarde desta terça-feira, 25, a ponte Coronel Sebastião Dantas, na Marechal Deodoro, em protesto contra a falta de diálogo da Prefeitura de Rio Branco. Os camelôs colocaram caixas de lixo para impedir a passagem dos veículos.

O videomaker do ac24horas, Whidy Melo, acompanhou a ação dos manifestantes que resultou em buzinaço por parte dos motoristas que estavam do lado do 2º Distrito que ficaram impedidos de passar.

Na entrevista, os camelôs ressaltaram que estão sem local para trabalhar e que estão sofrendo no Calçadão com o “rapa” incessante em razão da fiscalização dos agentes da Prefeitura de Rio Branco.

Uma das líderes dos camelôs, chamada Bruna afirmou que o prefeito, Tião Bocalom, esteve no local na tarde desta terça-feira, 25, fiscalizando a obra de recuperação do desbarrancamento, mas que ao pedir ao prefeito que marcasse uma reunião, escutou dele, que ele não faria reunião com os camelôs.

“A gente pediu pra fazer uma reunião com ele e ele não aceitou. Aí ele disse que a gente podia fazer o que quisesse. Mesmo eu falando isso que a gente faria, ele disse que a gente poderia fazer o que quisesse”, afirmou.