Câmara convida Socorro Neri e ex-secretário para explicar contratos das lâmpadas de LED

Os vereadores aprovaram nesta terça-feira, 25, por unanimidade, um convite a ex-prefeita Socorro Neri e ao ex-secretário da Zeladoria, Kellyton Carvalho, para uma Audiência Pública na próxima segunda-feira, 31, com o intuito de explicar o contrato da Prefeitura de Rio Branco com o Consórcio ‘Ilumina Rio Branco’.

Os vereadores Fábio Araújo, Michelle Melo e Joaquim Florêncio, ambos do PDT, foram os autores do requerimento. A ideia teve apoio dos vereadores Raimundo Neném, Adailton Cruz, e Antônio Morais, ambos do PSB, e Rutênio Sá (Progressistas).

Com aprovação, a ex-prefeita e o ex-secretário foram convidados a comparecer à sessão online na próxima segunda-feira, 31, para explicar o contrato com o Consórcio “Ilumina Rio Branco”. Os vereadores também pediram a convocação do atual secretário da Zeladoria, Joabe Lira.

Os parlamentares destacaram que antes de assinar a criação de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é necessário escutar os ex-gestores acerca da suspensão do contrato que ocorreu em dezembro de 2020, quando mais de R$ 22 milhões foram gastos, sob a justificativa de não ter tempo hábil para o pagamento da empresa.

Dados apontam que mais de R$ 22,5 milhões foram gastos até dezembro do ano passado, quando o contrato foi suspenso a pedido do ex-secretário municipal de zeladoria, Kellyton Silva Carvalho, em carta destinada ao Consórcio Ilumina Rio Branco enviada uma semana após a derrota eleitoral da ex-prefeita Socorro Neri.

O vereador Emerson Jarude (MDB) parabenizou a aprovação, mas disse que não acredita que a ex-prefeita Socorro Neri (PSB) esteja na Audiência Pública.